Heineken Experience, Madurodam en Madame Tussauds open als test

Opnieuw opent een aantal instellingen beperkt hun deuren voor publiek om te testen hoe dat gaat in coronatijd. De komende dagen zijn dat Madurodam, Madame Tussauds en de Heineken Experience. De proefdagen zijn onderdeel van het programma van de overheid om Nederland geleidelijk weer te openen.

De komende weken zijn er meerdere testdagen. Bezoekers kunnen een kaartje kopen op testenvoortoegang.nl en zo naar onder meer monumenten, musea en concerten. Opmerkelijk is dat de attracties voor de komende dagen op voorhand minder kaarten verkochten dan verwacht.

Vrijdag zei een woordvoerder van de Heineken Experience al dat ze daar "totaal niet uitverkocht" waren. Toen was nog niet de helft van de 750 tickets verkocht." De Heineken Experience doet mee aan het experiment om de overheid te ondersteunen in onderzoek naar testbereidheid voor evenementen "maar de testbereidheid voor een museum of een dagje uit lijkt nogal laag".

Madame Tussauds in Amsterdam verkocht 20 procent van de kaarten voor de pilotdag en doet daarom niet meer mee aan nieuwe pilotdagen. En in Madurodam merken ze dat testlocaties in de buurt vol zitten. Dat werkt belemmerend, zo zei een woordvoerder.

Eerder deze week was er ook kritiek op het programma Testen voor toegang, van de aparte Stichting Open Nederland. Onderzoeksplatform Follow The Money (FTM) publiceerde dinsdag een artikel over de overeenkomst met de stichting. Vanuit de overheid vloeit 925 miljoen euro naar de stichting om de sneltesten uit te voeren, maar aan de deal ging geen open aanbesteding vooraf.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer begrijpen bovendien niet dat er veel geld wordt vrijgemaakt voor sneltesten maar er mogelijk wel beknibbeld moet worden op bonussen voor medewerkers in de zorg.