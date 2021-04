Laatste eer aan prins Philip tijdens uitvaart bij Windsor Castle

In een klein gezelschap van ongeveer dertig mensen wordt zaterdag de laatste eer bewezen aan prins Philip. De uitvaart van de 99-jarige man van koningin Elizabeth in St. George’s Chapel op Windsor Castle is met weinig poespas, zoals hij dat zelf wilde.

Vlak voor het begin van de ceremonie wordt in het hele land een minuut stilte gehouden. Ook op Heathrow Airport landen en vertrekken zes minuten geen vliegtuigen.

Het lichaam van de hertog van Edinburgh wordt in een door hem ontworpen Land Rover naar de kapel gebracht. Bij de uitvaart is vanwege de coronacrisis geen publiek welkom. De dienst wordt wel op nationale televisie uitgezonden. Ook in Nederland is de uitvaart te volgen bij de NOS.

Prins Philip, de hertog van Edinburgh, ligt tot de uitvaart in de privé-kapel van Windsor. Over zijn kist is zijn eigen vlag gedrapeerd. Op die vlag staan verschillende elementen uit zijn leven: zijn Deense en Griekse herkomst, het trouwen met koningin Elizabeth en het kasteel in Edinburgh, naar zijn titel. Ook zijn zijn militaire pet en zijn zwaard op de kist gelegd.

Bij het gezelschap van dertig mensen is sowieso Philips kleinzoon prins Harry, maar zijn vrouw Meghan is in Amerika gebleven. Omdat zij hoogzwanger is, is het haar afgeraden om te reizen.

Hoewel Philip als echtgenoot van koningin Elizabeth recht heeft op een staatsbegrafenis met alles erop en eraan, had hij er zelf geen behoefte aan. De prins, die in 2017 een stap terug deed binnen het Britse koningshuis en sindsdien een teruggetrokken bestaan leidde, wilde niet worden opgebaard in de hal van Westminster Abbey.

Prins Philip overleed vorige week vrijdag.