Groei China helpt Wall Street aan nieuwe records

Aan de meldingen van records op de New Yorkse aandelenbeurzen komt maar geen einde. Gesteund door de ongekende economische groei in China zijn de belangrijkste graadmeters op Wall Street vrijdag met winsten gesloten. Coinbase, een groot handelsplatform voor cryptovaluta, profiteerde van stormachtige handel in digitale munten.

De Dow-Jonesindex steeg 0,5 procent tot 34.200,67 punten en scherpte daarmee zijn record van donderdag aan. De S&P steeg 0,4 procent tot 4.185,47 punten, wat eveneens een nieuw record was. Techbeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 14.052,34 punten.

Beleggers verwerkten onder andere de groei van de Chinese economie met 18 procent in het eerste kwartaal. Die stijging van het bruto binnenlands product was deels te danken aan de zwakke vergelijkingsbasis, want het Aziatische land zuchtte in de eerste drie maanden van 2020 nog onder een zeer strenge coronalockdown. Desondanks zien kenners het ook als teken van wereldwijd economisch herstel.

Coinbase

Beleggers zetten Coinbase, dat woensdag zijn beursdebuut maakte, 6 procent hoger na signalen van zeer actieve handel in cryptomunten. De cryptomunt Dogecoin verdubbelde in één dag in waarde en de populaire beleggings-app Robinhood kon vrijdag het handelsvolume in crypto’s niet aan.

Bij traditionelere financieel dienstverleners ging de aandacht uit naar Morgan Stanley (min 2,8 procent) en Bank of America (plus 1,1 procent). Morgan Stanley rapporteerde een fiks hogere kwartaalwinst, maar meldde ook voor 900 miljoen dollar schade te hebben geleden wegens verkeerd uitgepakte beleggingen van het omstreden fonds Archegos. Bank of America gaf 15 miljard dollar obligaties uit. Voor de grootste uitgifte van schuldpapier door een bank ooit was veel interesse van beleggers.

De euro was 1.1981 dollar waard, tegenover 1,1967 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent in waarde tot 63,11 dollar per vat. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 66,73 dollar per vat.