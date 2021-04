‘EU komt met duurzaamheidsvoorwaarden transport en industrie’

Het label ‘duurzaam’ mag alleen worden toegekend aan die activiteiten die voldoen aan de doelstellingen van de EU om de uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen. Het doel van de Europese voorwaarden is om groene activiteiten inzichtelijker en aantrekkelijker te maken voor investeerders.

Volgens Reuters omvat het document gedetailleerde definities van wat voortaan zal gelden als duurzaam in verschillende sectoren, zoals bij de productie van onder meer cement, staal en batterijen. De auto-industrie kan bijvoorbeeld vanaf 2026 alleen maar als groen worden bestempeld bij de productie van voertuigen die emissievrij zijn.

De EU-landen zijn verdeeld over de vraag of gasgestookte elektriciteitscentrales als groen moeten worden beschouwd. Aardgas wordt daarom waarschijnlijk later dit jaar, samen met kernenergie, in een afzonderlijk voorstel aan de orde gesteld.