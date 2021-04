Regering-Biden laat voorlopig toch niet meer vluchtelingen toe

De regering van president Joe Biden komt terug van het voornemen veel meer erkende vluchtelingen toe te laten. Biden kondigde eerder aan het plafond vanaf oktober te verhogen naar 125.000 per jaar, maar hij houdt voorlopig vast aan het historisch lage maximum van 15.000 waartoe zijn voorganger Donald Trump had besloten.

De invulling van het hervestigingsprogramma zou moeten worden herzien, mede vanwege de coronapandemie en beperkingen voor bepaalde landen, aldus bronnen in Washington. Wel gaf de president de opdracht het toelatingsproces te versnellen en het plafond in de toekomst verhogen.

Sinds oktober zijn slechts ruim 2000 vluchtelingen via VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR toegelaten. Dat zullen er een jaar later 15.000 zijn, is de bedoeling. Zo nodig wordt met het parlement besproken het plafond alsnog te verhogen, aangezien afgevaardigden van Bidens Democraten willen dat hij zich aan zijn beloftes houdt.

Op de achtergrond speelt mee dat veel migranten vanuit Midden-Amerika aankloppen bij de Mexicaans-Amerikaanse grens. De faciliteiten zijn daar niet op berekend.