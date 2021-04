‘Meer elektrische mankementen bij onderzochte 737 MAX-toestellen’

Bij inspecties van vliegtuigen van Boeing van het type 737 MAX zijn meer elektrische mankementen gevonden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen in de luchtvaartsector. Sinds vorige week worden tientallen toestellen aan de grond gehouden vanwege een probleem dat bij sommige MAX-toestellen was gevonden.

Bij onderzoek van die vliegtuigen zijn nu vergelijkbare elektrische problemen gevonden in andere delen van de toestellen. Boeing reageerde nog niet op vragen van Reuters.

Luchtvaartautoriteit FAA meldde vorige week dat het gaat om een productieprobleem dat van invloed is op een specifieke groep vliegtuigen in plaats van op de hele vloot. Boeing had zestien klanten die 737 MAX-vliegtuigen gebruiken met de serienummers die het aangaat gewaarschuwd om de toestellen niet te gebruiken. Het gaat om vliegtuigen van onder meer de maatschappijen United Airlines en American Airlines.

Neus

Pas een paar maanden geleden zijn de toestellen weer vrijgegeven voor gebruik. De 737 MAX stond eerder al bijna twee jaar wereldwijd aan de grond na twee ongelukken binnen enkele maanden. In beide gevallen bleek een veiligheidssysteem de neus van het toestel herhaaldelijk naar beneden te duwen, ook als dat niet nodig was. Door de crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen honderden mensen om het leven.

Het probleem nu is niet gerelateerd aan het malheur van destijds. Maar het vertrouwen in de vliegtuigproducent dreigt wel weer een nieuwe deuk op te lopen.