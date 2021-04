Zwangere vrouwen in Verenigd Koninkrijk mogen gevaccineerd worden

Zwangere vrouwen in het Verenigd Koninkrijk kunnen ingeënt worden met de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Uit Amerikaanse gegevens blijkt dat de twee vaccins veilig zijn voor zwangeren, motiveert de Britse gezondheidsautoriteit het advies.

Vanwege onvoldoende gegevens over de risico’s was tot nu toe het advies om zwangere vrouwen niet te vaccineren. Maar nu blijkt volgens de Britse autoriteit dat in de Verenigde Staten ongeveer 90.000 zwangere vrouwen zonder problemen gevaccineerd zijn.

Zwangere vrouwen die dat willen, kunnen daarom met Pfizer/BioNTech en Moderna gevaccineerd worden, ongeacht in welk stadium de zwangerschap zich bevindt. ‘Er zijn geen aanwijzingen dat andere vaccins onveilig zijn voor zwangere vrouwen, maar er is meer onderzoek nodig”, aldus de autoriteit.