Waarde cryptomunt Dogecoin in week tijd ruim verzesvoudigd

De waarde van cryptomunt Dogecoin is in bijna een week tijd enorm gestegen. De koers van de digitale munt stond afgelopen zondag nog op 0,06 dollar. Vrijdagmiddag rond 17.30 uur was een Dogecoin 0,38 dollar waard.

Daarmee is Dogecoin in een week tijd ruim zes keer zoveel waard geworden. De afgelopen 24 uur steeg de koers met zo’n 200 procent. Dogecoin is onder meer bekend omdat de munt vaak wordt gepromoot op Twitter door Tesla-topman Elon Musk. Ook de Amerikaanse ondernemer Mark Cuban liet op het sociale medium weten ‘doge te bezitten en het nooit te zullen verkopen”.

Dogecoin is vernoemd naar een meme, een type grappig plaatje dat op internet rondgaat. Bij het doge-meme uit 2013 wordt een plaatje van een shiba inu-hond, een Japans ras, voorzien van grappig bedoelde teksten die bewust grammaticaal niet kloppen. Bovendien worden de teksten in een lettertype geschreven dat alom gehaat wordt en belachelijk gemaakt wordt online.

Volgens CoinMarketCap, dat verschillende platforms in de gaten houdt waarop cryptomunten worden verhandeld, is de totale marktwaarde van Dogecoin inmiddels zo’n 48,5 miljard dollar. De totale waarde van alle cryptomunten tezamen is ruim 2,2 biljoen dollar, oftewel 2210 miljard dollar. De cryptomarkt is in ruim twee maanden in waarde verdubbeld.

De bekende beursbemiddelaar Robinhood ondervindt vrijdag, net als donderdag, problemen met zijn cryptohandel. ‘Net als anderen hebben we te maken met een ongekende vraag”, schrijft het bedrijf op Twitter. Vanwege de grotere volumes ‘worden sommige cryptotransacties momenteel mogelijk niet uitgevoerd”.