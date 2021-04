AH geeft 7500 leidinggevenden nieuwe functie

Bij Albert Heijn krijgen 7500 leidinggevenden een nieuwe functie als gevolg een grote herschikking van de organisatie. De functies teamleider en assistent-supermarktmanager verdwijnen, bevestigt de supermarktketen na berichtgeving van RTL Nieuws. Albert Heijn benadrukt dat niemand er daarbij in salaris op achteruitgaat, maar vakbond FNV is kritisch.

Een deel van de werknemers die geraakt worden door de herschikking, kan hierna aan de slag als manager voor ‘vers’, ‘service’ of het operationele gedeelte. Anderen worden zogeheten shiftleader, oftewel degene die tijdens verschillende ploegendiensten het personeel aanstuurt. Er gaan door de veranderingen geen arbeidsplaatsen verloren, stelt Albert Heijn.

Werknemers die door deze veranderingen een lagere functie toebedeeld krijgen, worden gecompenseerd zodat ze er in salaris niet op achteruitgaan. Sonja Boelhouwer, directeur winkels bij Albert Heijn, zegt dat dit bij de huidige situatie voor zo’n 50 procent van de 7500 betrokken werknemers geldt. De herschikking van functies is volgens Boelhouwer geen besparingsmaatregel, maar bedoeld om op nieuwe wensen van de klant in te spelen. ‘Het huidige model bestaat twaalf jaar. Met deze verandering gaan we meer inzetten op vers en service.’

FNV-bestuurder Michiel Al is kritisch over de compensatieregeling. Werknemers onder de 50 jaar die deze toeslag ontvangen, gaan er bij toekomstige cao-loonsverhogingen namelijk minder op vooruit dan andere collega’s. Bij een deel van de medewerkers zou een eventuele loonsverhoging van 3 procent bijvoorbeeld de helft lager uitvallen. Volgens Al worden medewerkers onder de 35 nog meer benadeeld. ‘Wij vinden dat bij een loonsverhoging via de cao iedereen daarvan moet profiteren.’

Het herschikken van functies gebeurt niet alleen bij Albert Heijn. Concurrent Jumbo kondigde deze week een reorganisatie aan. Daarbij verdwijnen volgens de supermarktketen geen banen, maar er vervallen wel functies. Veel medewerkers moeten dus solliciteren op een nieuwe positie. Volgens FNV gaat het hierbij om een verkapte bezuiniging. door Jumbo.