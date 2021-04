Oordeel EMA over coronavaccin Janssen komt komende dinsdag

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt komende dinsdag met conclusies in het onderzoek naar potentiële bijwerkingen van het Janssen-coronavaccin. Eerder was al bekend dat een oordeel over het vaccin volgende week zou komen, maar een precieze datum was nog niet genoemd.

Het EMA laat vrijdag weten dat de resultaten van de studie zullen worden medegedeeld in een persconferentie. Een tijdstip wordt niet genoemd in de verklaring.

Op woensdag adviseerde het moederbedrijf van Janssen, Johnson & Johnson, landen om coronavaccins van Janssen voorlopig in de opslag te laten liggen in afwachting van het onderzoek. De dag ervoor kondigde de Amerikaanse federale overheid aan het vaccin voorlopig niet te gebruiken. Zeker zes mensen kregen na vaccinatie last van zeldzame bloedstolsels in de hersenen, vaak in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Zeker één vrouw overleed daaraan, een andere vrouw verkeert in kritieke toestand. In de Verenigde Staten hebben bijna 7 miljoen mensen het coronavaccin van Janssen gekregen.

Nederland kreeg eerder deze week de eerste 80.000 doses van het bedrijf uit Leiden. Die zouden in de loop van de week onder andere aan ziekenhuismedewerkers worden toegediend. Maar coronaminister Hugo de Jonge maakte snel bekend dat Nederland geen vaccin van Janssen toedient totdat meer bekend is over het onderzoek van het EMA.