Oekraïne dreigt met aanschaf kernwapens

Oekraïne dreigt met de aanschaf van kernwapens als het geen lid mag worden van de NAVO. Het land ziet anders geen andere mogelijkheid zichzelf te verdedigen tegen Rusland, zegt de Oekraïense ambassadeur in Berlijn. ‘Hoe kunnen we anders onze verdediging garanderen?”, aldus Andri Melnyk bij het radiostation Deutschlandfunk.

‘We maken óf deel uit van een alliantie zoals NAVO en dragen bij aan de versterking van Europa, óf we hebben maar één optie: onszelf bewapenen”, zegt de ambassadeur. Hij wees daarbij op de mogelijkheid kernwapens te verwerven.

Oekraïne probeert al jaren lid te worden van de NAVO, maar gesprekken daarover zijn telkens afgewezen. Het land was ooit een grote kernmacht, maar de voormalige Sovjetrepubliek gaf haar nucleaire arsenaal in 1994 op na veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten, Rusland en het Verenigd Koninkrijk.

Spanningen

De spanningen tussen Oekraïne en Rusland lopen recent opnieuw op, mede door de opbouw van grote concentraties Russische troepen aan de Oekraïense grens en op de Krim, een Oekraïens gebied dat in 2014 door Moskou is geannexeerd. De Russische mobilisatie vindt plaats tegen de achtergrond van oplaaiend geweld tussen het Oekraïense regeringsleger en de door Rusland gesteunde separatisten in Oost-Oekraïne.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak vrijdag met de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel over Oost-Oekraïne. De drie riepen Rusland op de troepen aan de grens en op de Krim terug te trekken. De leider van Oekraïne zei bereid te zijn om samen met Frankrijk en Duitsland een gesprek aan te gaan met de Russische president Vladimir Poetin.

Zelenski, die in Parijs is, liet verder na afloop van het overleg weten dat hij met Macron de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de NAVO heeft besproken.