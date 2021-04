Chili: Chinees vaccin voorkomt vier op vijf coronadoden

Inenting met het vaccin van het Chinese biotechbedrijf Sinovac voorkomt vier van de vijf sterfgevallen door Covid-19, meldt het ministerie van Volksgezondheid in Chili op basis van de resultaten van de inentingscampagne in het Zuid-Amerikaanse land.

Twee op de drie gevaccineerde mensen die worden besmet krijgen geen symptomen. 85 procent hoeft niet naar een ziekenhuis en bijna 90 procent komt niet terecht op de intensive care. ‘Deze cijfers zouden het land gemoedsrust moeten geven”, zei minister van Volksgezondheid Enrique Paris.

Het ministerie volgde 10,5 miljoen Chilenen, van wie een deel niet was ingeënt en anderen een of twee dosis kregen toegediend in februari en maart. Chili was samen met Mexico en Costa Rica het eerste Latijns-Amerikaanse land dat begon met vaccineren, en heeft dat zeer voortvarend aangepakt.

Uit een kleinere studie in Brazilië bleek eerder dat het Sinovac-vaccin infectie in ongeveer de helft van de gevallen voorkomt.

China gebruikt vier vaccins, die minder effectief zijn tegen Covid-19 dan westerse vaccins als die van Pfizer/BioNTech en Moderna. Twee vaccins van Sinopharm hebben een effectiviteit van respectievelijk 79 procent en 72 procent, terwijl de score van CanSino 65 procent is. Het land overweegt verschillende vaccins te mengen om de relatief lage werkzaamheid op te schroeven.