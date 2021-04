Harde schijf gestolen uit gemeentelijk belastingpand Amsterdam

In het pand van de gemeentelijke dienst Belastingen Amsterdam is een harde schijf gestolen uit een computer die wordt gebruikt voor het scannen van inkomende poststukken. Dat schrijft wethouder Victor Everhardt (financiën) in een brief aan de gemeenteraad. De schijf bevat scans van documenten die in de periode juli 2020 tot en met maart 2021 per post zijn gestuurd door circa 30.000 belastingplichtigen.

Het gaat om uiteenlopende documenten, waaronder bezwaren, aangiftes en verzoeken om kwijtschelding. Daarbij kunnen bijvoorbeeld contactgegevens, kopieën van ID-bewijzen en zorgpolisbladen zijn meegestuurd. Welke informatie is opgeslagen op de schijf, die werd gestolen uit het pand aan de Herikerbergweg in Amsterdam-Zuidoost, verschilt van geval tot geval.

De harde schijf is voorzien van een authenticatiebeveiliging en de gegevens kunnen zonder het omzeilen van die beveiliging niet worden uitgelezen. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de diefstal wel als een datalek, vanwege het risico dat de beveiliging toch wordt omzeild en de gegevens worden doorverkocht of gebruikt voor oplichting en (identiteits)fraude.

Aangifte

Op woensdag 7 april, toen geconstateerd werd dat de schijf was gestolen, heeft de gemeente aangifte gedaan bij de politie. Ook zijn alle formele procedures in gang gezet, zoals het binnen en buiten de gemeente melden van het incident, waaronder een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het politieonderzoek naar de diefstal loopt op dit moment nog. Door de diefstal van de harde schijf zijn geen gegevens of documenten verloren gegaan. Eerder opgestuurde poststukken hoeven dus niet opnieuw te worden opgestuurd.

‘Het college betreurt het incident ten zeerste en doet er alles aan om betrokkenen zo goed mogelijk te informeren”, schrijft Everhardt. Belastingplichtigen van wie de informatie op de gestolen schijf is opgeslagen kunnen vanaf maandag een brief verwachten. Daarin worden het incident en de mogelijke risico’s die zij lopen vermeld.

Betrokkenen kunnen contact opnemen met Belastingen Amsterdam om uit te laten zoeken welke documenten het in hun geval betreft. Zo kunnen zij volgens het college een beter beeld krijgen welk risico op oplichting of fraude in hun geval aan de orde kan zijn. Ook worden betrokkenen gevraagd alert te zijn op facturen, telefoontjes, appjes en e-mails van zowel bekende als onbekende afzenders. De gemeente adviseert om bij twijfel contact op te nemen, om te checken of de correspondentie daadwerkelijk van de gemeente afkomstig is.