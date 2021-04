Haagse steker Malek F.: ik heb spijt

De Haagse steker Malek F. (34) heeft spijt van de gebeurtenissen op 5 mei 2018 toen hij drie willekeurige mensen op straat in Den Haag levensgevaarlijk verwondde. Dat zei hij in zijn laatste woord van zijn hoger beroep.

‘Ik wil graag behandeld worden en hoop op een normale manier terug te kunnen keren naar de maatschappij”, vroeg F. aan het einde van de derde en laatste zittingsdag van het gerechtshof. Het hof doet op 11 mei uitspraak.

Het OM eiste vrijdag twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de Syrische vluchteling Malek F. voor zijn drievoudige poging tot moord met voorbedachte raad. Het OM ziet in hoger beroep geen bewijs meer voor een terroristisch motief en vroeg hiervoor vrijspraak.

Pleidooi van drie uur

F.’s advocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut hielden vrijdagmiddag een pleidooi van ruim drie uur. Van der Hut betoogde in haar bijdrage dat er geen sprake was van voorbedachte raad. F. had geen plan te steken of om zelf te willen sterven, zei zij. De gebeurtenissen zijn een gevolg van F.s paranoia en de religieuze waanbeelden die hij had, aldus zijn raadsvrouw. Hij zou in een opwelling hebben gehandeld.

Advocaat Knoester zette in zijn pleidooi uiteen dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht vanwege zijn stoornis. F. zou hebben gehandeld in een psychose veroorzaakt door schizofrenie. Hij had religieuze wanen en dacht dat hij duivelsaanbidders moest neersteken. Anders dan het OM aanneemt, ontbreken volgens Knoester de bewijzen dat F. zich door de politie wilde laten doodschieten als een martelaar.

Stateloos

Knoester betoogde dat tbs geen passende straf is voor iemand als F., die ongewenst vreemdeling en stateloos is. Hij kan daarom nooit op verlof. Daardoor wordt de situatie van F. uitzichtloos. Knoester vindt dat de wet moet worden aangepast zodat vreemdelingen met een psychische problematiek geen tbs krijgen, maar worden opgenomen in een psychiatrische gevangenis.

Het OM wijst naar deskundigen die ook tbs met dwang adviseren. ‘En laten we wel wezen. Er is wel wat gebeurd. Er zijn drie mensen uit het niets gestoken”, zei de advocaat-generaal. ‘In onze ogen is hij een gevaarlijke man die behandeld moet worden. Voorop staat de veiligheid van de samenleving, zowel in binnen- als buitenland.’