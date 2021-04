Kabinet: 435 euro boete voor schending verplichte quarantaine

Wie uit een hoogrisicogebied naar Nederland reist en zich niet houdt aan de quarantaineregels, kan straks een boete van 435 euro krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De plicht is volgens het kabinet nodig omdat reizigers zich momenteel slecht aan de regels houden. De wet moet ‘zo snel mogelijk’ ingaan.

Reizigers die uit een hoogrisicogebied komen, moeten ten minste vijf dagen in quarantaine. Daarna kunnen ze eventueel met een bewijs van een negatieve coronatest weer naar buiten. Zonder zo’n bewijs, moeten ze tien dagen in quarantaine blijven. Als mensen zich bij herhaling niet aan de regels houden, kan een burgemeester ook een sanctie opleggen; een zogenoemde last onder dwangsom.

In de wet is ook geregeld wat reizigers bij zich moeten hebben als ze uit hoogrisicogebied komen. Ze moeten een verklaring meenemen waarin informatie staat over hun reis, en hoe ze te bereiken zijn. Ook moeten ze een negatief testbewijs meenemen. De quarantaineplicht geldt alleen na reizen vanuit landen met een ‘zeer’ hoog risico. Welke landen in die groep worden ingedeeld, is aan het RIVM.

Het kabinet wil de nieuwe wet zo snel mogelijk invoeren, maar dat kan pas als de Tweede en Eerste Kamer akkoord zijn. Donderdag werd bekend dat het kabinet mikt op 15 mei.