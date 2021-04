Verkopen autoconcern Volkswagen fors gestegen in eerste kwartaal

De wereldwijde verkopen van het Duitse auto- en truckconcern Volkswagen zijn in het eerste kwartaal flink gestegen, nadat die een jaar eerder nog scherp waren gedaald door de uitbraak van het coronavirus. Met name in China deed het moederbedrijf van automerken als Audi, Porsche, Skoda en Seat goede zaken, net als in Noord-Amerika. In West-Europa was nog wel sprake van een daling.

In totaal verkocht het bedrijf ruim 2,43 miljoen voertuigen, wat een stijging van 21 procent is vergeleken met een jaar eerder. In China sprong de verkoop met meer dan 60 procent omhoog en in Noord-Amerika klom die met 16 procent. Ook elders in de wereld werden meer voertuigen aan de man gebracht, met uitzondering van West-Europa waar de verkoop met 4,6 procent kromp door de coronamaatregelen. Dat komt overigens vooral door zwakke verkopen in januari en februari, want in maart steeg de West-Europese verkoop wel heel sterk.

De verkoop van de luxemerken Audi en Porsche liep goed, maar ook het hoofdmerk Volkswagen werd meer verkocht. Daarnaast nam ook de verkoop van de truckmerken Scania en MAN flink toe.