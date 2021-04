Arrestaties bij protest tegen afschaffing huurplafond Berlijn

Bij ongeregeldheden na een grote demonstratie tegen de afschaffing van het huurplafond in Berlijn zijn dertien agenten gewond geraakt en bijna vijftig mensen opgepakt. De betoging was donderdag in het zuidoosten van de stad, nadat het constitutionele hof van de Bondsrepubliek een maatregel in Berlijn om gedurende vijf jaar huren te bevriezen als onwettig had bestempeld.

Het hof oordeelde dat de bevriezing van huurprijzen door de gemeente niet is geoorloofd omdat dit een kwestie is die nationaal al geregeld is en strijdig is met grondrechten. Het oordeel betekent een financiële klap voor 90 procent van de Berlijnse huurders die nu toch hogere huren moeten gaan betalen. En mogelijk ook achterstallige huur moeten gaan afdragen omdat de huren van 1,5 miljoen woningen al sinds februari 2020 zijn bevroren op het niveau van de huurprijs van juni het jaar daarvoor.

Het linkse bestuur van de Duitse hoofdstad had een huurplafond afgekondigd omdat de huurprijzen al heel lang sterk stijgen. Ze stegen in de jaren 2013-2019 met 27 procent in nieuwe huurcontracten, aldus de Berliner Morgenpost.

Het huurplafond van de SPD, Die Linke en de Groenen werd door politieke rivalen en verhuurders aangevochten als een draconische maatregel op ideologische gronden, die geen juridische grondslag had. Het aanbod van huurwoningen is ingestort. Volgens het blad Focus zijn huurders die het meest van het plafond zouden profiteren bewoners van relatief oude en dure woningen.