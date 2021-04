Uitvaart prins Philip zaterdag live bij NOS

De uitvaart van Philip, de hertog van Edinburgh, wordt gehouden in St. George's Chapel op Windsor Castle. Namens de NOS doet correspondent Tim de Wit vanuit Windsor verslag van de ceremonie. In de studio in Hilversum spreekt presentator Astrid Kersseboom met oud-correspondent Suse van Kleef.

Vanwege de coronapandemie zijn er bij de afscheidsdienst maatregelen genomen. Zo mag er alleen worden gezongen door een koor van vier zangers, gasten mogen niet meezingen. Daarnaast wordt iedereen geacht een mondkapje te dragen. Er is plaats voor dertig familieleden en andere naasten, die afstand van elkaar moeten houden. Koningin Elizabeth zit om die reden dan ook alleen. De dienst wordt geleid door de aartsbisschop van Canterbury.