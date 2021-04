Beursdag in teken van bedrijfsresultaten en macrocijfers

De openingsindicatoren wijzen op een licht hoger begin voor de Amsterdamse AEX-index. De andere Europese beursgraadmeters lijken eveneens met kleine winsten te openen. De aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen vrijdag overwegend vooruit.

De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal met 18,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, waarin de coronapandemie begon. Het is de sterkste groei sinds het bijhouden van de gegevens in 1992. Analisten hadden echter gerekend op een groei van 19 procent. Economen verwachten dat de groei later dit jaar zal afzwakken, maar dat China met gemak zijn groeidoel van meer dan 6 procent zal behalen. Daarnaast nam de Chinese industriële productie in maart minder sterk toe dan verwacht, terwijl de winkelverkopen hoger uitvielen.

Daimler

In Frankfurt liet Daimler weten in het eerste kwartaal veel beter te hebben gepresteerd dan verwacht. De eigenaar van Mercedes deed vooral goede zaken in China. Ook het Franse cosmeticaconcern L’Oréal profiteerde van een sterke Chinese vraag en boekte meer omzet in het eerste kwartaal. De Duitse maaltijdbezorger HelloFresh verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele jaar na sterke resultaten in het afgelopen kwartaal.

Op het Damrak kwam Beter Bed met cijfers. De beddenverkoper zag de omzet afgelopen kwartaal met meer dan 10 procent dalen. Het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf Veon meldde dat mede-bestuursvoorzitter Sergi Herrero per 30 juni dit jaar vertrekt. Hij blijft wel een adviserende rol houden bij het bedrijf. Herrero stond samen met Kaan Terzioglu aan het roer bij Veon. Terzioglu zal het bedrijf nu alleen gaan leiden. Verder kondigde ING nog een paar veranderingen aan in het bestuur. Zo is er een technologiedirecteur benoemd. De aandelen van supermarktbedrijf Ahold Delhaize en telecomconcern KPN noteren ex dividend.

Slot

De Europese beurzen sloten donderdag overwegend in het groen. De AEX-index klom 0,2 procent tot 713,80 punten, terwijl de MidKap 0,8 procent verloor tot 1036,42 punten. Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,7 procent. Wall Street ging stevig vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 34.036,05 punten. De brede S&P 500 klom 1,1 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1,3 procent.

De euro was 1,1968 dollar waard, tegen 1,1962 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 63,81 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent meer op 67,33 dollar per vat.