Beelden vrijgegeven van doodschieten 13-jarige door politie in VS

Op de bodycambeelden van de agent is te zien hoe hij Adam Toledo op 29 maart achtervolgt, hem beveelt te stoppen en zijn handen te laten zien. Rond 02.30 uur schiet hij hem neer, net op het moment dat de tiener is gestopt en zijn handen in de lucht heeft gestoken. Even later overlijdt hij aan zijn verwondingen. Het parket zegt dat Adam Toledo gewapend was, maar op de video is geen wapen in zijn handen te zien.

Tijdens een persconferentie donderdag, voordat de beelden werden vrijgegeven, noemde burgemeester Lori Lightfoot van Chicago de beelden ‘ondraaglijk’ en riep ze de inwoners op kalm te blijven in een tijd waarin de spanningen rond politiegeweld al hoog oplopen in het land.

Ongewapend

Midden in het proces tegen de witte politieagent die beschuldigd wordt van de dood van de 40-jarige zwarte George Floyd in mei vorig jaar, werd in Minneapolis een jonge zwarte man, Daunte Wright, doodgeschoten door een politievrouw. Die beweerde dat ze per ongeluk haar dienstwapen gebruikte in plaats van haar taser.

‘Of Adam nu een koorknaap was of betrokken bij een of andere onbehoorlijke activiteit, het feit is dat hij over straat liep en werd neergeschoten, hoewel hij niet gewapend was’ op het moment dat hij werd gedood, zei Adeena Weiss-Ortiz, de advocaat van de familie Toledo tegen verslaggevers.