Haagse steker Malek F. hoort strafeis in hoger beroep

De Syrische vluchteling Malek F. krijgt vrijdag in hoger beroep te horen welke straf het OM tegen hem eist voor het neersteken van drie willekeurige mensen op straat in Den Haag. Op deze derde zittingsdag van het hof houdt het OM een ruim twee uur durend requisitoir. F.’s advocaten Job Knoester en Yvonne van der Hut houden daarna een pleidooi van ruim drie uur.

In de buurt van station Hollands Spoor stak F. op Bevrijdingsdag 2018 zijn slachtoffers meerdere malen, wat leidde tot levensgevaarlijke verwondingen. De advocaat-generaal, de aanklager in hoger beroep, noemde het eerder deze week een wonder dat ze het alle drie hebben overleefd. De slachtoffers ondervinden tot op de dag van vandaag grote nadelen van de onverhoedse steekpartij. Zelf vinden ze dat F. (34) hun levens heeft verwoest met zijn ‘monsterlijke daad”, zo heeft een van hen elke nacht traumatische nachtmerries.

Bij de rechtbank in Den Haag eiste het OM in 2019 een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging. De rechtbank oordeelde dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar was en legde alleen tbs op en geen celstraf, wat de slachtoffers deze week een minimale straf noemden. Ze spraken van een shockerend vonnis.

Het OM denkt dat de man een terroristisch motief had, onder meer omdat hij Allahu Akbar (God is de grootste) riep toen hij werd neergeschoten door de politie. Volgens de psychiater en psycholoog handelde F. vanuit een psychose, veroorzaakt door schizofrenie. Hij had religieuze wanen en dacht dat hij handelde in opdracht van de duivel. De gedragsdeskundigen adviseren het hof de 34-jarige Syrische vluchteling tbs met dwangverpleging op te leggen, gelijk aan het vonnis van de rechtbank.

Het is nog niet bekend wanneer het gerechtshof uitspraak doet.