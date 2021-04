Ollongren in gesprek met Staten Limburg over bestuurscrisis

Op de agenda van de Statenvergadering staat een brief van de Limburgse burgemeesters met de dringende oproep er alles aan te doen om te voorkomen dat zaken in Limburg stilvallen. Verder komt ook een brief van Bovens aan de orde over welke dringende zaken moeten worden afgehandeld voordat een nieuw provinciebestuur wordt gekozen.

De bestuurscrisis in Limburg ontstond na een publicatie in NRC over voormalig CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Die moest in 2009 opstappen wegens de schijn van belangenverstrengeling. Na zijn vertrek werd hij directeur van landschapsbeheerder IKL. Volgens NRC sluisde hij daar vele tonnen aan onder meer provinciale subsidies door naar eigen werkmaatschappijen, en bovendien was zijn salaris bovenmaats.

Omdat de provincie het allemaal liet gebeuren, kwam de PVV vorige week met een motie van wantrouwen tegen Gedeputeerde Staten en de gouverneur. Die hielden de eer aan zichzelf en stapten op, voordat de motie in stemming kwam.

Theo Bovens bleef aan als waarnemer, maar heeft inmiddels aan Ollongren aangegeven eerder weg te willen. Naar eigen zeggen heeft hij de afgelopen week diep nagedacht of het goed voor hem en voor Limburg is om als gouverneur aan te blijven. Hij kwam tot het besluit "dat het voor mij vrijwel onmogelijk is om zowel de vertrekkende gouverneur te zijn als de gouverneur die gelijktijdig in zijn eentje het college van Gedeputeerde Staten vormt in afwachting van een nieuw college".