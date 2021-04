Brandweer is grote brand in schuren in Gelderse Meddo meester

De brandweer heeft het sein brand meester gegeven voor de zeer grote brand die in de nacht van donderdag op vrijdag uitbrak in meerdere schuren in de Gelderse plaats Meddo, in de gemeente Winterswijk. Brandweerlieden zijn nog bezig met nablussen. De twee betreffende schuren zijn niet meer te redden. Een naastgelegen grote hal en een woning zijn wel gespaard gebleven.