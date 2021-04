NL-Alert verstuurd wegens uitslaande brand in Drachten

In de Groningse plaats Drachten staan meerdere loodsen van een bedrijf in brand. De brandweer heeft een NL-Alert verstuurd om omwonenden te waarschuwen voor de rookontwikkeling.

De brandweer rukte in de nacht van donderdag op vrijdag rond 02.00 uur uit met meerdere eenheden voor de brand aan de Bolder. Het begon als uitslaande brand in één loods, maar die sloeg later over op meerdere hallen.

Volgens de brandweer zou er niemand meer in het pand zijn op het moment van de brand.