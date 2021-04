VN geven Saint Vincent een miljoen dollar aan noodsteun

Het door een vulkaanuitbarsting getroffen Caribische eiland Saint Vincent ontvangt een miljoen dollar (ruim 836.000 euro) aan noodsteun van de Verenigde Naties. De fondsen zullen voorzien in ‘dringende humanitaire hulp aan getroffen mensen, vooral degenen die geëvacueerd zijn”, staat in een verklaring van de VN.

Hulpverleners van de VN zullen drinkwater en hygiënekits uitdelen en geld uitreiken aan de meest kwetsbaren om voedsel aan te schaffen, zei een VN-woordvoerder.

Ongeveer 20.000 mensen werden geëvacueerd nadat de vulkaan La Soufriere vorige week vrijdag voor het eerst sinds 1979 uitbarstte. Pakweg 4500 mensen zitten in opvangcentra en het luchtruim van het land is gesloten. ‘De meeste huizen in Saint Vincent hebben geen water en velen van de 110.000 inwoners van het land zijn getroffen door asval”, aldus de woordvoerder.

Uitbarstingen blijven dagelijks voorkomen, met aswolken die het land bedekken en de omliggende eilanden bereiken. De VN zeiden woensdag dat, afhankelijk van de wind, de vulkaanuitbarstingen ecologische en economische gevolgen kunnen hebben voor Barbados, Antigua en Barbuda, Saint Lucia, Grenada, Saint Kitts en Nevis, Martinique en Guadeloupe.

Saint Vincent is het grootste eiland van het Caribische Saint Vincent en de Grenadines.