Biden wil conflict met Rusland ‘de-escaleren’

De Amerikaanse president Joe Biden zei donderdag na het afkondigen van sancties tegen Rusland dat voor beide landen het moment daar is om ‘te de-escaleren”. Eerder op donderdag maakten de VS bekend tien medewerkers van de Russische ambassade in Washington uit te wijzen en tegen meer dan dertig Russen of Russische instellingen sancties af te kondigen. Die acties kwamen wegens Russische pogingen om met hackers de Amerikaanse verkiezingen van 2020 te beïnvloeden.

Biden noemde de maatregelen een ‘afgemeten en evenredige’ reactie op de vijandige acties van Moskou tegen de VS. De president vertelde dat hij eerder deze week tegen de Russische president Vladimir Poetin tijdens een telefoongesprek heeft gezegd dat de VS strenger hadden kunnen optreden. Maar benadrukte dat Washington ‘niet van plan is een cyclus van escalatie en conflict met Rusland op gang te brengen”.

Biden zei dat met directe communicatie tussen hem en Poetin ze ‘een effectievere relatie’ kunnen opbouwen en dat de leider van het Kremlin hiermee ‘het eens’ was. Bidens voorgestelde top met Poetin, die volgens hem ‘deze zomer in Europa’ zou kunnen plaatsvinden, zou een kans zijn om ‘een strategische stabiliteitsdialoog op gang te brengen”.

Poetin heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging, maar Biden zei dat ‘onze teams die mogelijkheid momenteel bespreken”.

Biden heeft ook de situatie in Oekraïne en de flinke Russische troepenopbouw aan de grens met de Russische leider besproken. Rusland steunt al jaren separatistische rebellen in het oosten van het land. ‘Ik bevestigde de Amerikaanse steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne en ik drong er bij hem sterk op aan af te zien van enige militaire actie”, aldus Biden.

De Amerikaanse president benadrukte nog eens tegen de pijplijn Nord Stream 2 te zijn die Russisch gas via Duitsland naar West-Europa moet brengen. Op de vraag waarom de pijpleiding geen onderdeel uitmaakte van de sancties tegen Rusland zei Biden: ‘Nord Stream 2 is een complexe kwestie die onze bondgenoten in Europa treft.’ De Republikeinen in het Amerikaanse Congres dringen al langer aan op maatregelen om te voorkomen dat de gasleiding wordt voltooid. Ze vinden dat het project Europa zou verdelen en verzwakken en de Russen te veel macht geven.