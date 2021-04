Pacemaker voor Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence

Pence, bij wie eerder een hartaandoening is geconstateerd, had de afgelopen twee weken klachten die verband hielden met een lage hartslag. Pence is daarop woensdag geopereerd in het Inova Fairfax-ziekenhuis in Falls Church (Virginia).

Pence was de rechterhand van Donald Trump tijdens diens presidentschap (2017-2021). De verhouding tussen de twee kreeg begin dit jaar een knauw toen Pence weigerde de bekrachtiging van de verkiezingszege van Joe Biden te dwarsbomen, waarop Trump-aanhangers het Capitool bestormden. Ook Pence moest toen in veiligheid worden gebracht.