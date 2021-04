Advocaat Spong beraadt zich op positie opgestapte Smeets

Advocaat Gerard Spong weet niet of het opgestapte Kamerlid Sidney Smeets kan terugkeren bij zijn advocatenkantoor. Smeets is formeel tot 1 mei als strafrechtadvocaat aan het kantoor van Spong verbonden. Hij werd twee weken geleden als Kamerlid van D66 beëdigd, maar legde donderdag zijn functie neer nadat hij in opspraak raakte door beschuldigingen van ongepaste seksuele avances richting minderjarige jongens.

Spong weet niet of Smeets nog welkom is. ‘Dat is onderwerp van beraad, ook omdat hij al per 1 mei heeft opgezegd”, aldus Spong. ‘Er zijn heel zwaarwegende belangen. Mijn reputatie en de reputatie van het kantoor staan op het spel, dus ik ga er de komende tijd op broeden.’

De beschuldigingen richting Smeets kwamen voor Spong als een verrassing. ‘Het is buitengewoon onverkwikkelijk. Ik heb er op kantoor nooit iets van gemerkt. Maar ik weet niet wat mensen in hun privéleven doen.’