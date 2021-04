Politie is verbaasd over sms AMBER Alert over petitie

De politie is verbaasd over het sms-bericht dat AMBER Alert donderdagochtend naar haar gebruikers stuurde, met de vraag om een petitie te ondertekenen die moet voorkomen dat de samenwerking tussen het waarschuwingssysteem en de politie stopt. Volgens de politie maakte AMBER Alert oneigenlijk gebruik van het kanaal, dat bedoeld is voor het opsporen van vermiste kinderen.

De samenwerking tussen de politie en AMBER Alert stopt op 22 juli dit jaar. In plaats daarvan gaat de politie het onder de aandacht brengen van vermiste kinderen integreren in Burgernet, een samenwerkingsverband van gemeenten, marechaussee, politie en veiligheidsregio’s.

‘Hier is het systeem niet voor bedoeld”, zegt een woordvoerder van de politie over de sms. ‘Meestal stuurt de organisatie alleen op verzoek van de politie een AMBER Alert. Maar het waarschuwingssysteem van de organisatie, Netpresenter, is in eigen beheer en kan zelf berichten versturen.’ De woordvoerder laat weten veel reacties te hebben gekregen van boze gebruikers van het systeem die zo’n sms niet hadden verwacht. De politie onderneemt nu verder geen stappen tegen AMBER Alert en hoopt dat een terechtwijzing genoeg is

Regels overtreden

‘We hebben regels overtreden met het versturen van de sms”, zegt Frank Hoen, een van de oprichters van AMBER Alert. ‘Het was een laatste oproep naar onze gebruikers. We deden het om kinderlevens te redden, voordat het na 22 juli te laat is en we ons netwerk kwijt zijn.’ Volgens hem kan de politie niet zonder zijn organisatie, omdat Burgernet niet zo’n grote naamsbekendheid heeft als AMBER Alert. Daarnaast opereert AMBER Alert, in tegenstelling tot Burgernet, in het buitenland. Hoen zegt dat AMBER Alert twintig keer per jaar wordt gebruikt.

De politie zegt dat de verandering geen invloed heeft op de opsporing van vermiste kinderen, omdat AMBER Alert maar twee keer per jaar werd ingezet. Het ministerie van Justitie denkt dat berichten over vermissingen herkenbaarder worden als ze allemaal onder één systeem komen te vallen: Burgernet, dat ook gebruik maakt van burgerparticipatie. Daarnaast zou het geld besparen: AMBER Alert krijgt 875.000 euro per jaar van de politie. Ook kan de politie het internationale netwerk van AMBER Alert nog steeds gebruiken.

Eerder stelden politici van D66, PvdA en de SP Kamervragen over het stoppen van de samenwerking tussen politie en AMBER Alert. Ze zijn bang dat meldingen over vermiste of ontvoerde kinderen bij Burgernet verloren raken in de berichtenstroom over allerlei andere onderwerpen. Ook de VVD was kritisch op het beëindigen van de samenwerking.