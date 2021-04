‘Kom niet naar Amstel Gold Race, kijk thuis op tv’

De burgemeesters van de Zuid-Limburgse gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht en Valkenburg aan de Geul doen een dringende oproep aan wielerliefhebbers om komend weekend niet naar het heuvelland te komen voor de Amstel Gold Race. De burgemeesters roepen mensen op om thuis te blijven en de race te volgen op televisie of via internet.

De Amstel Gold Race wordt zondag gereden. Publiek is bij de fietstocht uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. ‘Daar zal dan ook streng op worden gecontroleerd”, waarschuwt burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg. ‘De organisatie heeft alles zeer zorgvuldig voorbereid. Zij hebben er voor gezorgd dat de wedstrijd veilig zal verlopen en de wielerliefhebbers ‘thuis voor de buis’ kunnen genieten. We hopen dat we volgend jaar weer veel liefhebbers van deze prachtige klassieker in ons Heuvelland mogen verwelkomen.’

De race is zondag via de NOS op internet en televisie te volgen.