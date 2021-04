Vader Ruinerwold krijgt geld terug van OM

Gerrit-Jan van D. krijgt 97.000 euro terug van het Openbaar Ministerie (OM). Dit bedrag aan contant geld werd in oktober 2019 in beslag genomen bij een inval op de boerderij in het Drentse Ruinerwold, waar hij met zes kinderen afgesloten van de buitenwereld leefde. Omdat hij vanwege zijn herseninfarct niet in staat is terecht te staan, is het ‘strafvorderlijke belang’ komen te vervallen. Het OM heeft dit bevestigd na een bericht van Dagblad van het Noorden.