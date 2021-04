Von der Leyen krijgt haar eerste prik, van Pfizer/BioNTech

‘Nadat we de 100 miljoen vaccinaties in de EU zijn gepasseerd, ben ik erg blij dat ik mijn eerste shot heb gekregen”, aldus Von der Leyen, die van huis uit arts is. ‘Het aantal inentingen zal toenemen als de leveringen versnellen in de EU. Hoe sneller we vaccineren, hoe sneller we de pandemie onder controle krijgen”.

Volgens de woordvoerder was Von der Leyen volgens de regels van de Belgische overheid aan de beurt. Bij 7 van de 27 commissarissen is inmiddels een prik gezet, zei hij.