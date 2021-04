Deen Mads Nissen maakt voor tweede keer World Press Photo

De foto The First Embrace van de Deense fotograaf Mads Nissen is uitgeroepen tot beste persfoto van het jaar. Dat heeft de organisatie van World Press Photo donderdag bekendgemaakt.

Op de foto wordt de 85-jarige Rosa Luzia Lunardi omarmd door verpleegster Adriana Silva da Costa Souza in een door corona getroffen verzorgingstehuis in het Braziliaanse São Paulo. Dit was de eerste knuffel in vijf maanden die Rosa kreeg. De twee zijn van elkaar gescheiden door plastic waardoor er coronaproof kon worden geknuffeld.

Voor Nissen is het de tweede keer dat hij de World Press Photo of the Year op zijn naam schrijft. Hij won de titel ook in 2014 toen hij een reportage van een Russisch gaykoppel maakte.

Habibi

De World Press Photo Story of the Year is Habibi van Antonio Faccilongo. De winnende serie toont liefdesverhalen die zich afspelen tegen de achtergrond van het Israëlisch-Palestijns conflict. De beelden tonen de impact ervan op Palestijnse gezinnen. Ook is het werk van een Nederlandse fotograaf bekroond. Jasper Doest krijgt de eerste prijs in de categorie Natuur met de serie Pandemic Pigeons - A Love Story.

De winnende foto’s zijn normaal gesproken te bezichtigen in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Vanwege de coronacrisis is de tentoonstelling vanaf komend weekeinde digitaal te zien.