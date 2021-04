Verjaardag Máxima wordt gevierd met muzikale show

Onder anderen Tania Kross, Jeroen van der Boom, Sunnery James & Ryan Marciano, Emma Heesters, Glen Faria en Roel van Velzen verschijnen op het toneel. Ook bandeonist Carel Kraayenhof, bekend van zijn vertolking van Adiós Nonino tijdens het huwelijk van Máxima met - toen nog - prins Willem-Alexander, is van de partij.

Het programma staat in het teken van Máxima’s werk voor Méér Muziek in de Klas, waar ze al jaren erevoorzitter van is. De koningin maakt zich in die rol hard voor het belang van muziekonderwijs op basisscholen. Behalve optredens zijn er reportages over de rol die muziek speelt in het leven van een aantal bekende Nederlanders die op een ander gebied dan muziek succesvol zijn, zoals André Kuipers en Shanice van de Sanden.