Rotterdam vraagt Rijk om geld voor aanpak criminaliteit in haven

Rotterdam wil graag meer geld van het Rijk om ondermijnende criminaliteit in onder meer de haven aan te pakken. Dat schrijft burgemeester Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad.

Om zogeheten ondermijnende criminaliteit, de vermenging van de onder- en bovenwereld, in de haven te bestrijden heeft de gemeente samen met onder meer de politie, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie een actieplan opgesteld. Voor de uitvoering ervan is jaarlijks 33 miljoen euro nodig. Rotterdam heeft zelf al extra geld vrijgemaakt voor de aanpak en kreeg het afgelopen jaar vanuit het Rijk al geld hiervoor, maar wil graag een extra structurele bijdrage zien.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus liet vorig jaar mei al weten dat er geen financiële middelen beschikbaar waren, dus nu richt Aboutaleb zijn pijlen op het nieuwe kabinet. Het geld wil Rotterdam onder meer gebruiken voor betere controle en het bestrijden van corruptie in de haven.

‘De haven is één van de belangrijkste aanjagers voor de Nederlandse economie, maar vormt tegelijk ook een belangrijk werkgebied voor criminelen”, aldus Aboutaleb. Hij schrijft dat de drugsvangsten elk jaar groter worden en dat er vorig jaar een recordvangst werd gedaan. In het jaarverslag met de resultaten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit staat dat er vorig jaar in totaal 40.641 kilo cocaïne is onderschept in de Rotterdamse haven.