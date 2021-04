D66 en Groenlinks: geef mensen vrijheid AstraZeneca te kiezen

Als later dit jaar alle 60-plussers die dat willen zijn ingeënt tegen het coronavirus, dan zouden mensen jonger dan 60 zelf de keuze moeten hebben om zich te laten prikken met het AstraZeneca-vaccin. Dat vinden D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer.

Het vaccin van AstraZeneca heeft in zeer zeldzame gevallen een ernstige bijwerking: trombose, in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Die bijwerking treft vooral jongere mensen, en dan voornamelijk vrouwen. Daarom is besloten het vaccin in Nederland alleen nog in te zetten voor mensen tussen 60 en 65 jaar.

Voorlopig zijn de AstraZeneca-doses nog nodig om de groep van 60-plussers in te enten. Maar wat gebeurt er met de vaccins als die groep eenmaal is beschermd, vragen D66 en GroenLinks zich af. Zij willen dan ook ‘mensen de keuzevrijheid geven’ zodra vaccins ‘niet meer binnen de vaccinatiestrategie worden toegepast, maar wel beschikbaar zijn”.

Voordelen en nadelen

D66’er Jan Paternotte wees er donderdag in het coronadebat op dat het Europees geneesmiddelenbureau EMA de voordelen van prikken met AstraZeneca vindt opwegen tegen de nadelen. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vraagt zich af of het besluit over AstraZeneca ‘wel in verhouding’ is.

Ook andere partijen gaven aan wel te voelen voor meer keuzevrijheid.