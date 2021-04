Bemoedigende cijfers over Amerikaanse economie

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kwam voor afgelopen week uit op 569.000. Dat zijn er bijna 200.000 minder dan een week eerder en het is ook beduidend lager dan de verwachting van 700.000 aanvragen. Bovendien was het het laagste aantal sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar.

De winkelverkopen stegen in maart met 9,8 procent ten opzichte van februari. Ook dat was aanzienlijk beter dan economen hadden verwacht. Door het voortvarende vaccinatiebeleid in de Verenigde Staten worden in verschillende staten de coronamaatregelen weer afgeschaft.

Dat is ook te merken aan de industriële productie. Die ging in maart omhoog nadat er in februari nog een teruggang te zien was. Economen hadden hier weliswaar op een sterkere toename gerekend, maar de chiptekorten in de auto-industrie speelden hierbij deels een rol. Veel automakers moesten daarom de productie tijdelijk stilleggen.