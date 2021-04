Limburgse gouverneur Theo Bovens wil eerder weg

Vorige week vrijdag stapte Bovens op nadat een motie van wantrouwen was ingediend tegen hem en het voltallige college van Gedeputeerde Staten. Ook dat stapte op. Vorige week liet Bovens nog weten aan te blijven tot er een nieuwe gouverneur zou aantreden. Daar komt hij nu op terug.

Naar eigen zeggen heeft hij de afgelopen week diep nagedacht of het goed voor hem en voor Limburg is om als gouverneur aan te blijven. Hij kwam tot het besluit ‘dat het voor mij vrijwel onmogelijk is om zowel de vertrekkende gouverneur te zijn als de gouverneur die gelijktijdig in zijn eentje het college van Gedeputeerde Staten vormt in afwachting van een nieuw college.’

Bovens spreekt van een energieslurpend ‘rouwproces”.