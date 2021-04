OM en MH17-advocaten wijzen naar elkaar bij gelekte informatie

De advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov willen dat het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken hoe het tv-programma Nieuwsuur komt aan duizenden afgeluisterde gesprekken van medeverdachte Sergej Doebinski. De advocaat van Poelatov wil weten wie deze getapte gesprekken heeft gelekt of ter beschikking heeft gesteld, of ze mogelijk uit het onderzoeksdossier komen en wie er allemaal over kunnen beschikken. En of er mogelijk ook nog dit soort tapes van hun Russische cliënt kunnen opduiken in een tv-programma.

In de uitzending van afgelopen zondag werd aandacht besteed aan de gesprekken die de Rus Doebinski voerde in de maanden juli en augustus 2014. De gesprekken zijn opgenomen voor, tijdens en na de ramp met vlucht MH17 op 17 juli 2014, waarbij alle inzittenden om het leven kwamen. Doebinski was de leidinggevende van voormalig generaal-kolonel Poelatov ten tijde van de vliegramp.

Het OM ontkent lekken. De officier van justitie vertelde de rechter dat bij navraag bij de Oekraïense autoriteiten is gebleken dat de gesprekken mogelijk aldaar onderdeel zijn van strafzaken. De rechter zei donderdag bij aanvang van de zitting in de rechtbank op Schiphol dat de gesprekken niet uit het strafdossier komen, maar dat de bron verder onduidelijk is. Of de rechtbank het OM gaat opdragen onderzoek te doen naar het lek, moet op een later moment duidelijk worden.

Raketbouwer

Het OM op zijn beurt verwees naar een rapport van de Russische raketbouwer Almaz-Antey. ‘Zij hebben informatie uit het strafdossier in handen gekregen. De opsteller van dit rapport heeft geen duidelijkheid gegeven hoe ze daaraan kwamen. Het is niet via het OM verstrekt”, aldus de officier van justitie.

Bij de ramp op 17 juli 2014 kwamen alle inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven. Het toestel van Malaysia Airlines vertrok van Schiphol met bestemming Kuala Lumpur. Volgens het OM is het toestel boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten met een Buk-raket die afkomstig was uit Rusland. In Oost-Oekraïne was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen.