‘Schiphol wil gemiste inkomsten goedmaken met obligaties’

Luchthavenexploitant Schiphol Group gaat nieuwe obligaties in de markt zetten, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Daarmee voegt Schiphol zich bij het rijtje ondernemingen in de reisindustrie die met de uitgifte van schuldpapier gaten in de inkomsten als gevolg van de coronacrisis willen dichten.

Bij Schiphol gaat het volgens de bronnen om stukken met looptijden van 4 en 12 jaar. Daarbij streeft de luchthaven naar betere voorwaarden dan tijdens de laatste fondsenwervingen in het coronatijdperk. Om over voldoende liquiditeit te beschikken, gaf Schiphol vorig jaar voor een bedrag van ruim 2,2 miljard euro aan obligaties uit en kwam het met andere kredietfaciliteiten.

Nu de vaccinatiecampagnes in volle gang zijn, bereiden investeerders zich voor op een economische opleving. Luchthavens, met hun vaste activa en meer gediversifieerde inkomstenstromen, worden over het algemeen als een veiligere manier gezien om in te spelen op herstel dan investeringen in luchtvaartmaatschappijen. Die kampen vaak met schulden en exploiteren een vloot van vliegtuigen die na verloop van tijd in waarde dalen.

Luchthavens

Andere luchthavenuitbaters, zoals die van de Londense luchthavens Gatwick en Heathrow en die van Frankfurt, haalden recent ook al geld op met de uitgifte van obligaties. Luchtvaartmaatschappijen easyJet en Wizzair deden hetzelfde.

Schiphol heeft vooralsnog niet op de berichten gereageerd.