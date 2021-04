Nieuwe baas Turkse centrale bank laat rentes nog ongemoeid

Kavcıoğlu werd geïnstalleerd nadat president Erdoğan zijn voorganger Naci Ağbal abrupt had ontslagen. Dat gebeurde nadat Ağbal een groter dan verwachte renteverhoging doorvoerde om de inflatie te beteugelen. Kavcıoğlu liet eerder weten dat hij niet zal haasten om het beleid van zijn voorganger te versoepelen. Hij staat evenwel onder druk om de rentes te verlagen zoals Erdoğan graag zou zien.

Vorige week zei Erdoğan dat de regering vastbesloten was om zowel de inflatie terug te dringen als de rentetarieven te verlagen tot onder de 10 procent. Dat veroorzaakte een stevige daling van de lira. De munteenheid is sinds de onverwachte benoeming van Kavcıoğlu meer dan 10 procent verzwakt ten opzichte van de dollar.

Belangrijkste rentetarief

Het belangrijkste rentetarief in Turkije blijft voorlopig staan op 19 procent, wat overigens in lijn was met de verwachtingen op de financiële markten. Turkije verhoogde de rentevoet op 18 maart met 200 basispunten. Daarmee werd het voor inflatie gecorrigeerde basistarief van Turkije een van de hoogste ter wereld. Kavcıoğlu, professor in het bankwezen, was kritisch over die maatregel, die volgens hem de economische groei zou kunnen schaden.

De inflatie in maart liep op tot 16,2 procent op jaarbasis tegen 15,6 procent in de voorgaande maand. Dat was het als gevolg van een wereldwijde olierally en een zwakkere munt. De oplopende inflatie geeft het nieuwe hoofd van de centrale bank evenwel weinig ruimte om de rente te verlagen.