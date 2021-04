‘Andere rechter moet schadevergoeding nabestaanden MH17 bekijken’

De behandeling van verzoeken tot schadevergoeding hoort niet thuis in het strafproces over het neerhalen van vlucht MH17. Dat vinden de advocaten van verdachte Oleg Poelatov. Hij is de enige van de vier verdachten die zich in dit omvangrijke proces laat bijstaan door advocaten. Poelatov ontkent iedere betrokkenheid bij de vliegramp.

Het indienen van schadevergoedingen door nabestaanden is een onderdeel van strafzaken. Maar omdat het in dit proces om mogelijk zelfs honderden claims gaat, die over diverse landen kunnen lopen - de zaak speelt in een Nederlandse rechtbank, het vliegtuig is neergestort in Oekraïne, verdachte Poelatov is een Rus - moet een andere rechtbank dit behandelen, aldus advocaat Sabine ten Doesschate.

Volgens de advocaat hoort de eventuele afhandeling van schade thuis bij een hierin gespecialiseerde burgerrechter in een civiele procedure. De rechtbank moet nadenken over dit verzoek en zal op een later moment beslissen.

Inleidende fase

Het monsterproces rond de vliegramp is momenteel nog in de inleidende fase. Mogelijk gaat er nog een schouw plaatsvinden van de reconstructie van het vliegtuig in een hangar op de vliegbasis in Gilze-Rijen. Het Openbaar Ministerie wil dat graag, de rechtbank beslist daar later donderdag of vrijdag over.

Vanaf juni moet de zaak in de rechtbank op Schiphol inhoudelijk worden behandeld. Het OM verdenkt drie Russen en een Oekraïner van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17.

Bij de ramp op 17 juli 2014 kwamen alle inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven. Het toestel van Malaysia Airlines vertrok van Schiphol met bestemming Kuala Lumpur. Volgens het OM is het toestel boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten met een Buk-raket die afkomstig was uit Rusland. In Oost-Oekraïne was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen.