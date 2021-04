PepsiCo profiteert van thuis snacken in coronatijd

Het Amerikaanse PepsiCo heeft in het eerste kwartaal opnieuw geprofiteerd van een goede verkoop van snacks zoals chips van Lay’s en zoutjes van de merken Doritos en Cheetos om thuis te knabbelen tijdens de lockdowns. Daardoor wist het bedrijf hogere resultaten te boeken dan een jaar eerder.

PepsiCo doet al langer goede zaken met de verkoop van snacks en ontbijtgranen van het merk Quaker doordat mensen vanwege de coronapandemie aan huis zijn gekluisterd en er flink gehamsterd wordt. Daar staat tegenover dat de verkoop van frisdrank te kampen heeft met de sluiting van de horeca en het niet doorgaan van evenementen zoals concerten en sportwedstrijden. Het bedrijf hoopt dat de frisdrankverkoop gaat aantrekken door de versoepeling van de lockdownmaatregelen en heropening van de horeca.

De omzet ging in de afgelopen periode op jaarbasis met bijna 7 procent omhoog tot 14,8 miljard dollar. De nettowinst steeg tot meer dan 1,7 miljard dollar, van ruim 1,3 miljard dollar een jaar eerder. Topman Ramon Laguarta van de snack- en frisdrankproducent gaf aan tevreden te zijn over de cijfers, ondanks tegenwind door bijvoorbeeld het slechte winterweer in de Verenigde Staten eerder dit jaar.