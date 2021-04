Buitenlandminister VS in Kabul voor terugtrekking troepen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, is in Afghanistan aangekomen voor gesprekken over de terugtrekking van de troepen. Hij legt de Afghaanse regering de plannen voor om vanaf mei tot 11 september alle Amerikaanse militairen terug te trekken. Ook strijdkrachten van buitenlandse partners bij het militaire ingrijpen in het land zullen vertrekken.

President Joe Biden kwam woensdag met de mededeling. Blinken gaat dit toelichten aan Bidens Afghaanse ambtgenoot Ashraf Ghani. De minister ontmoet ook andere Afghaanse bewindslieden en Amerikaanse militairen. De terugtrekking stond feitelijke al vóór 1 mei op de agenda op basis van afspraken die Bidens voorganger Donald Trump had gemaakt. De extremistische Taliban eisen dat de VS zich aan die uiterste datum houden en dreigen met aanvallen als de Amerikanen er na 1 mei nog zijn.

De terugtrekking is nu pas voltooid op 11 september. Het is dan precies twintig jaar geleden dat terroristen van al-Qaeda met gekaapte vliegtuigen aanslagen pleegden in de VS. De Amerikanen wilden de leiders van al-Qaeda straffen. En die zaten in Afghanistan als gasten en financiers van het schrikbewind van de Taliban. De VS vielen naar eigen zeggen om terrorisme te bestrijden het land binnen en joegen de Taliban op de vlucht. De strijd woekerde echter verder en werd de langste oorlog in de geschiedenis van de VS. Trump wilde er een punt achter zetten en maakte zonder ruggenspraak met de Afghaanse regering in februari vorig jaar afspraken met de Taliban. Sindsdien vallen die vrijwel geen buitenlandse troepen meer aan.

Nachtmerrie

De Afghaanse regering is niet blij met de aftocht van de bondgenoten, maar stelt dat de regeringstroepen het straks alleen wel aankunnen. Ashraf Ghani sprak van ‘de trotse veiligheids- en defensietroepen die volledig in staat zijn het land en zijn bevolking te beschermen, iets wat ze altijd al hebben gedaan”.

De soennitische extremisten van de Taliban spreken over ‘het Islamitische Emiraat Afghanistan’ dat terugtrekking eist van alle buitenlandse troepen voor 1 mei. Het emiraat waar ze op doelen is een nachtmerrie voor de meeste Afghanen. De Taliban zijn voornamelijk soennitische Pathanen (Pashtun) uit het oosten en zuiden die de grootste bevolkingsgroep vormen, maar niet in de meerderheid zijn. Een vredesregeling lijkt nog lang niet in zicht en veel Afghanen vrezen dat de Taliban zullen proberen weer van heel het land hun emiraat te maken.