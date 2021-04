Ministers: grote economische plannen aan volgend kabinet

Het demissionaire kabinet zal in de nieuwe Tweede Kamer draagvlak blijven zoeken voor maatregelen die nodig zijn om ondernemers ook de laatste fase van de coronacrisis door te helpen. Maar de vraag hoe het op de langere termijn verder moet met de economie, is aan de partijen die straks over een nieuw regeerakkoord gaan onderhandelen.

"Hoe groter hervormingsvraagstukken worden, hoe eerder ze op de formatietafel komen te liggen", aldus demissionair minister Bas van 't Wout (Economische Zaken). Hij was donderdagochtend samen met zijn collega's Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) bij informateur Herman Tjeenk Willink, om hem bij te praten over onder meer de stand van de economie.

Vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben het kabinet opgeroepen samen met de nieuwe Tweede Kamer tot een economisch herstelplan te komen voor de komende 2,5 jaar. Ook voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER) sprak eerder de vrees uit dat het door de valse start in de kabinetsformatie te lang duurt voordat zo'n plan er ligt.

Beperkt tot het hoognodige

Maar de demissionaire ministers benadrukken dat hun rol beperkt moet blijven tot het hoognodige. "Bijvoorbeeld de steunpakketten, en urgente problemen die gewoon een oplossing vergen omdat mensen, ondernemers anders in de problemen komen", aldus Koolmees. "Dat kan niet wachten tot het einde van de formatie, en dat weet ook de Tweede Kamer."

De huidige steunmaatregelen lopen per 1 juli af. Maar nu al is duidelijk dat veel ondernemers langer steun nodig zullen hebben, gezien de strenge beperkingen waar zij nog steeds mee te maken hebben. De drie ministers werken al aan nieuwe plannen, die zij volgende maand willen presenteren. "Die puzzel zijn we bezig te leggen", aldus Hoekstra. Uiteindelijk zal daar in de nieuwe Kamer politiek draagvlak voor moeten worden gezocht.