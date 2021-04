‘Merkel vrijdag ingeënt met vaccin AstraZeneca’

Duitsland en Nederland geven het coronavaccin momenteel alleen aan 60-plussers vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen. Het gaat om een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Denemarken besloot deze week als eerste EU-land om helemaal te stoppen met het gebruik van het middel.

Het AstraZeneca-vaccin staat bekend als betaalbaar en kan relatief eenvoudig gedistribueerd, omdat het niet bij extreem lage temperaturen opgeslagen hoeft te worden. Toch is de uitrol van het middel een hoofdpijndossier voor Europese landen. Dat komt niet alleen door de mogelijke bijwerkingen, maar ook omdat de farmaceut minder doses leverde dan eerder was toegezegd.

In Duitsland bleef de vraag naar het AstraZeneca-vaccin ook voor de meldingen over mogelijke bijwerkingen al achter. De autoriteiten erkenden in februari dat een groot deel van de doses op de plank bleef liggen. Er zou toen onder meer hebben meegespeeld dat sommige Duitsers liever vaccins wilden die ze als effectiever zagen, zoals het ‘Duitse’ middel van Pfizer/BioNTech.

Merkel is niet de eerste Duitse topfunctionaris die wordt ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. President Frank-Walter Steinmeier (65) ging haar enkele weken geleden voor. Hij greep de gelegenheid aan om nog eens te benadrukken dat hij vertrouwen heeft in alle vaccins die in zijn land zijn goedgekeurd. ‘Het inenten is de beslissende stap op de weg uit de pandemie. Maakt u gebruik van de mogelijkheden. Doe mee.’