Elektrisch dochtermerk Volvo haalt half miljard dollar op

Polestar, het elektrische dochtermerk van de Zweedse automaker Volvo, heeft voor het eerst geld opgehaald bij externe investeerders. Het gaat om een bedrag van 550 miljoen dollar. Dat is verkregen met de onderhandse plaatsing van nieuw uitgegeven aandelen.

Met het geld, dat veelal kwam van Chinese investeerders, wil Polestar verder doorgroeien, maar ook de productontwikkeling versnellen en de technologische capaciteit uitbreiden. Ook I Cube Capital, onderdeel van het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK en een reeks andere partijen hebben geïnvesteerd. SK investeerde eerder al in waterstoftechnologie.

Polestar begon drie jaar geleden met de productie in China en bracht al twee elektrische modellen op de markt voor elektrische auto’s. Vorige maand meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat Volvo en Polestar een beursgang in Stockholm of Amsterdam overwegen.

Polestar meldt verder in gesprek te zijn met ‘investeerders wereldwijd’ over mogelijke aanvullende investeringen. Financiële details geeft het bedrijf niet.