Macron bij restauratie Notre-Dame 2 jaar na de brand

De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de precies twee jaar geleden deels door brand verwoeste kathedraal Notre-Dame in Parijs. Er zijn op grote schaal herstelwerkzaamheden gaande, die het volgens de planning over precies drie jaar mogelijk moeten maken dat er weer een kerkdienst plaatsvindt. De werkzaamheden lijken dan echter nog niet helemaal afgerond te zullen zijn.

Macron stapte in een lift van de bouwers en bekeek de restauratiewerkzaamheden vanaf een platform op 47 meter hoogte. Hij dankte de mensen die aan het herstel werken, en nogmaals de bestrijders van de brand, alsmede de 330.000 donateurs die geld hebben ingezameld voor wederopbouw van het rooms-katholieke monument op een eilandje in de rivier de Seine. Er is meer dan 830 miljoen euro ingezameld voor de restauratie van vooral het houten dak en de torenspits.

Aan de bouw van de wereldberoemde kerk werd in 1163 begonnen. Aan het begin van negentiende eeuw was de kerk geplunderd en zo vervallen dat de gemeente het bouwwerk wilde slopen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Een van de voornaamste activisten die dat wist te voorkomen was de schrijver Victor Hugo (1802-1885), die in 1831 een uiteindelijke bestseller schreef om het historische pand te redden, de Klokkenluider van de Notre-Dame.