Britse royals dragen geen militaire uniformen op uitvaart Philip

Harry brak eerder dit jaar definitief met het koningshuis. Hij vertrok met zijn echtgenote Meghan naar de Verenigde Staten, maar is inmiddels weer teruggekeerd voor de uitvaart van zijn grootvader. Harry wilde volgens een bron van de Telegraph zelf wel graag een uniform dragen, maar dat was niet toegestaan. Hij mocht alleen een pak met zijn medailles aantrekken.

Dat de koningin uiteindelijk ingreep had naar verluidt ook nog een andere reden. De koninklijke familie vreesde volgens The Sun dat de marine niet zat te wachten op een rel rond prins Andrew in uniform. Andrew kreeg in 2015 de eretitel viceadmiraal, maar raakte later in opspraak vanwege zijn banden met de omstreden Amerikaanse multimiljonair en zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Burgerkleding

Het had volgens Britse media nogal ongemakkelijk kunnen zijn als alleen Harry en Andrew in burgerkleding waren verschenen. Zij hebben in tegenstelling tot andere prominente leden van de koninklijke familie in actieve dienst gezeten tijdens een gewapend conflict. Harry vocht in Afghanistan en Andrew was piloot tijdens de Falklandoorlog.

Een bron binnen het leger noemde het tegenover The Sun ‘de meest elegante oplossing’ om iedereen in burgerkleding naar de uitvaart van prins Philip te laten komen. Die wordt zaterdag in besloten kring gehouden bij Windsor Castle. De echtgenoot van de koningin overleed vorige week op 99-jarige leeftijd.