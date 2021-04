Kuipers heeft begrip voor uitstel Janssen-vaccinactie

Zorgminister Hugo de Jonge besloot woensdag om het Janssen-vaccin voorlopig nog niet toe te dienen, na het advies van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson. ‘Er is even niets aan te doen”, zegt Kuipers daar donderdag over. ‘Het is een kwestie van overmacht als de fabrikant zelf zegt dat het vaccin niet gebruikt moet worden.’

De Jonge wacht nu eerst het onderzoek van de Europese toezichthouder EMA af. Aanleiding voor het nieuwe onderzoek zijn meldingen uit de Verenigde Staten over mogelijk ernstige bijwerkingen. Het gaat om bloedstolsels in de hersenen in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Vooralsnog stelt de Europese toezichthouder zelf dat de voordelen van het Janssen-vaccin, het voorkomen van corona, groter zijn dan de nadelen van de zeldzame bijwerkingen.

Een deel van de geleverde doses van Janssen zou direct naar zorgmedewerkers gaan die met coronapatiënten in contact komen. Eerder werden ic-artsen- en verpleegkundigen al ingeënt, nu was meer personeel dat met corona werkt aan de beurt. Het is volgens Kuipers even afwachten wat er gaat gebeuren, maar hij hoopt dat het zorgpersoneel ‘zo snel mogelijk’ alsnog een prik kan krijgen. ‘Als dat niet met Janssen kan, dan moeten we overschakelen op een alternatief.’